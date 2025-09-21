Atlético Mineiro vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Con un empate 2-2 en el juego de ida, Atl.Mineiro y Bolívar definirán este miércoles 24 de septiembre quien asegura su entrada a Semifinales de la Copa Sudamericana. El partido empieza a las 17:00 horas en el estadio Arena MRV.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y fue un empate por 2 a 2.