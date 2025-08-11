Suscribirse

Atlético Mineiro vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro y Godoy Cruz se miden en el estadio Arena MRV el jueves 14 de agosto a las 17:00 horas y Alexis Herrera es el elegido para dirigir el partido.

11 de agosto de 2025, 12:33 p. m.
Por la llave 6 de la Copa Sudamericana, se enfrentan Atl.Mineiro y el Tomba el jueves 14 de agosto, a las 17:00 horas, en el estadio Arena MRV.

El encuentro será supervisado por Alexis Herrera, el juez encargado.

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)

Los resultados de Godoy Cruz en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Grau 0 vs Godoy Cruz 2 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Godoy Cruz 2 vs Sportivo Luqueño 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Godoy Cruz 2 vs Grêmio 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Sportivo Luqueño 0 vs Godoy Cruz 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Grêmio 1 vs Godoy Cruz 1 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Godoy Cruz 2 vs Grau 2 (29 de mayo)

Horario Atlético Mineiro y Godoy Cruz, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

