Atl�tico FC y C�cuta, sin ventajas en el comienzo: 0-0
El minuto a minuto del partido, con toda la informaci�n en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.
La previa del encuentro entre Atl�tico FC y C�cuta por Primera B II 2025 :
As� llegan Atl�tico FC y C�cuta
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atr�s sus resultados adversos en los �ltimos partidos del torneo y buscar�n su chance de sumar de a tres.
�ltimos resultados de Atl�tico FC en partidos de la Primera B
Atl�tico FC sufri� un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Real Santander. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.
�ltimos resultados de C�cuta en partidos de la Primera B
C�cuta viene de perder contra Jaguares por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cay� derrotada en 1 oportunidad, igual� en 1 y gan� 2. Marc� 6 goles y recibieron 6.
El local se ubica en el d�cimo primer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG - 4 PE - 2 PP).
El �rbitro Juan Guti�rrez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.