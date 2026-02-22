Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Bahia vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Bahia y O'Higgins. El partido se jugará en el Fonte Nova el miércoles 25 de febrero a las 17:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de febrero de 2026, 7:03 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

O'Higgins llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante Bahia este miércoles 25 de febrero desde las 17:00 horas, en el Fonte Nova.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de O'Higgins.

Horario Bahia y O'Higgins, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Más de Fútbol

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Argentinos Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

U. Magdalena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Envigado vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Harry Kane abrió el marcador tras un cabezazo preciso de Stanišić.

Bayern Múnich con Luis Díaz como titular se impone ante un Frankfurt que metió suspenso en los últimos minutos

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Noticias Destacadas