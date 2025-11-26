Suscribirse

Barcelona vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Barcelona y Alavés. El partido se jugará en el estadio Camp Nou el sábado 29 de noviembre a las 10:15 horas.

DataFactory .

26 de noviembre de 2025, 1:38 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barcelona y Alavés correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio Camp Nou desde las 10:15 horas, el sábado 29 de noviembre.

Así llegan Barcelona y Alavés

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció 4-0 a Athletic Bilbao en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 14 en la malla rival.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

A Alavés no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Celta. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 6 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 31 puntos (10 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3213102116
2Barcelona3113101221
3Villarreal291392215
4Atlético de Madrid281384114
14Alavés1513436-1

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Real Sociedad: 6 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Real Madrid: 14 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Alavés, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

