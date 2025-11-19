Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Barcelona vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Barcelona y Athletic Bilbao. El partido se jugará en el estadio Camp Nou el sábado 22 de noviembre a las 10:15 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de noviembre de 2025, 12:57 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barcelona y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 13 se disputará en el estadio Camp Nou desde las 10:15 horas, el sábado 22 de noviembre.

Así llegan Barcelona y Athletic Bilbao

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció 4-2 a Celta en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Real Oviedo por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 5 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 28 puntos (9 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
4Atlético de Madrid251274113
7Athletic Bilbao1712525-1

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Levante: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 19: vs Real Madrid: 3 de diciembre - 13:00 horas
  • Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exclusivo: expareja de Miguel Ángel del Río rompe su silencio y lo acusa de un entrampamiento, estafa, violencia física y corrupción

2. Protesta en La Calera: estos son los puntos de concentración por manifestaciones de este miércoles 19 de noviembre

3. Así están las cuentas en la Cámara que podrían dejar en la cuerda floja al Mindefensa tras moción de censura en su contra

4. Resultado Lotería del Huila: los números ganadores del 18 de noviembre 2025

5. Revelan video del instante donde se lesionó Wilmar Roldán: por eso no pitaría en cuadrangulares

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.