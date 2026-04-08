Fútbol - España - Primera División

Barcelona vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Espanyol, que se jugará el sábado 11 de abril desde las 11:30 horas en el estadio Camp Nou.

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8 de abril de 2026, 10:47 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Espanyol y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo sábado 11 de abril desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Espanyol

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció por 2-1 a Atlético de Madrid. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 13 goles a favor y 4 en contra.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol igualó 0-0 ante Betis en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 15 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 76 puntos (25 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (10 PG - 8 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7630251451
2Real Madrid6930223536
3Villarreal5830184819
4Atlético de Madrid5730176720
10Espanyol383010812-8

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 33: vs Celta: 22 de abril - 14:30 horas
  • Fecha 32: vs Getafe: 25 de abril - 09:15 horas
  • Fecha 34: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 33: vs Rayo Vallecano: 23 de abril - 13:00 horas
  • Fecha 32: vs Levante: 27 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Espanyol, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas