Barcelona vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 10:15 horas, Mallorca visita a Barcelona en el estadio Camp Nou, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga.
Así llegan Barcelona y Mallorca
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona ganó su último duelo ante Elche por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca viene de vencer a Sevilla en casa por 4 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 9 goles y 10 le han convertido.
Hasta el momento, Barcelona cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 10 victorias.
En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se quedó con la victoria por 0 a 3.
El anfitrión está puntero con 55 puntos (18 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|55
|22
|18
|1
|3
|37
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|29
|3
|Atlético de Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|21
|4
|Villarreal
|42
|21
|13
|3
|5
|16
|14
|Mallorca
|24
|22
|6
|6
|10
|-6
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Girona: 16 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Levante: 22 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 24: vs Betis: 15 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Celta: 22 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Mallorca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas