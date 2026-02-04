Fútbol - España - Primera División

Barcelona vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

En la previa de Barcelona vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 7 de febrero desde las 10:15 horas en el estadio Camp Nou.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

4 de febrero de 2026, 1:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 10:15 horas, Mallorca visita a Barcelona en el estadio Camp Nou, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Mallorca

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona ganó su último duelo ante Elche por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de vencer a Sevilla en casa por 4 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 9 goles y 10 le han convertido.

Fútbol

Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Genoa vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Fulham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Fútbol

Wolverhampton vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Hasta el momento, Barcelona cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 10 victorias.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está puntero con 55 puntos (18 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
4Villarreal4221133516
14Mallorca24226610-6

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Girona: 16 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Levante: 22 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Betis: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Celta: 22 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Más de Fútbol

Barcelona vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Real Sociedad vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Genoa vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fulham vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Wolverhampton vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Newcastle United vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Arsenal vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Noticias Destacadas