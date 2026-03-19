Barcelona vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Rayo Vallecano y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo domingo 22 de marzo desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Rayo Vallecano

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció por 5-2 a Sevilla. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 14 veces.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano igualó 1-1 ante Levante en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empates: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 14 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 70 puntos (23 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 32 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 11 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 70 28 23 1 4 49 2 Real Madrid 66 28 21 3 4 36 3 Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 22 4 Villarreal 55 28 17 4 7 18 13 Rayo Vallecano 32 28 7 11 10 -6

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Atlético de Madrid: 4 de abril - 14:00 horas

Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Elche: 3 de abril - 14:00 horas

Fecha 31: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Rayo Vallecano, según país