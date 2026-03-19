Fútbol - España - Primera División

Barcelona vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Rayo Vallecano, que se jugará el domingo 22 de marzo desde las 08:00 horas en el estadio Camp Nou.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de marzo de 2026, 11:29 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Rayo Vallecano y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo domingo 22 de marzo desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Rayo Vallecano

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció por 5-2 a Sevilla. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 14 veces.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano igualó 1-1 ante Levante en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empates: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Fútbol

Celta vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Fútbol

Roma vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Bologna vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Fiorentina vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Como 1907 vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Atalanta vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Barcelona pisa fuerte como local: suma 14 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 70 puntos (23 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 32 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 11 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7028231449
2Real Madrid6628213436
3Atlético de Madrid5728176522
4Villarreal5528174718
13Rayo Vallecano322871110-6

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Atlético de Madrid: 4 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Elche: 3 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 31: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas