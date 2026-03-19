Barcelona vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Rayo Vallecano y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo domingo 22 de marzo desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Liga.
Así llegan Barcelona y Rayo Vallecano
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona venció por 5-2 a Sevilla. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 14 veces.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano igualó 1-1 ante Levante en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y empates: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.
Barcelona pisa fuerte como local: suma 14 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 70 puntos (23 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 32 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 11 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|70
|28
|23
|1
|4
|49
|2
|Real Madrid
|66
|28
|21
|3
|4
|36
|3
|Atlético de Madrid
|57
|28
|17
|6
|5
|22
|4
|Villarreal
|55
|28
|17
|4
|7
|18
|13
|Rayo Vallecano
|32
|28
|7
|11
|10
|-6
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Atlético de Madrid: 4 de abril - 14:00 horas
- Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Elche: 3 de abril - 14:00 horas
- Fecha 31: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas