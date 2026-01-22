Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Barcelona recibirá a Real Oviedo, en el marco de la fecha 21 de la Liga, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 10:15 horas, en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Real Oviedo

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Sociedad. Es su único traspié en las últimas fechas: en sus 4 juegos anteriores siempre fue vencedor. En ellos, logró convertir 12 goles y tuvo 5 en contra.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo viene de perder contra Osasuna por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 3. Marcó 4 goles y recibieron 9.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su noveno triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 1-3.

El local se ubica puntero con 49 puntos (16 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (2 PG - 7 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 4 Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 18 20 Real Oviedo 13 20 2 7 11 -20

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 22: vs Elche: 31 de enero - 15:00 horas

Fecha 23: vs Mallorca: 7 de febrero - 10:15 horas

Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 22: vs Girona: 31 de enero - 08:00 horas

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 7 de febrero - 08:00 horas

Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Real Oviedo, según país