Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Barcelona vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Valencia, que se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 14:00 horas en el estadio Camp Nou.

DataFactory .

11 de septiembre de 2025, 3:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Valencia y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo domingo 14 de septiembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Valencia

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de un triunfo 3 a 0 frente a Getafe. En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 2 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona se llevó la victoria por 7 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
4Barcelona732104
9Valencia431112

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Getafe: 21 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: 25 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre - 10:15 horas
  • Fecha 9: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: 20 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Espanyol: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 10:15 horas
  • Fecha 9: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Valencia, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Vingegaard perdió tiempo en la etapa 18

2. Egan Bernal vuelve a celebrar en la Vuelta a España 2025: Ineos Grenadiers dominó la etapa 18

3. Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

4. Nueva prohibición en Florida: bañistas ya no podrán entrar al agua en una de sus playas más famosas por seguridad

5. “Ataque”: Gustavo Petro defendió a su ministro Edwin Palma pese a tormenta por presuntas irregularidades con facturas

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.