Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga se jugará el próximo sábado 28 de febrero a las 10:15 horas.
Así llegan Barcelona y Villarreal
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona derrotó por 3 a 0 a Levante en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 3 goles y ha convertido 13.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Valencia. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 6.
Barcelona ha mantenido una racha impresionante en el estadio Estadio Johan Cruyff, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 0 a 2.
El local está puntero con 61 puntos (20 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 51 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (16 PG - 3 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|61
|25
|20
|1
|4
|42
|2
|Real Madrid
|60
|25
|19
|3
|3
|33
|3
|Villarreal
|51
|25
|16
|3
|6
|20
|4
|Atlético de Madrid
|48
|25
|14
|6
|5
|19
|5
|Betis
|42
|25
|11
|9
|5
|10
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Athletic Bilbao: 8 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 28: vs Sevilla: 15 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 29: vs Rayo Vallecano: 22 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Elche: 8 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 28: vs Alavés: 13 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 29: vs Real Sociedad: 20 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 30: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas