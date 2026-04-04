Barracas Central vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Sudamericana

Todo lo que tienes que saber en la previa de Barracas Central vs Vasco da Gama. El duelo, a disputarse en el Lencho el martes 7 de abril, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por Carlos Betancur Gutiérrez.

4 de abril de 2026, 10:36 a. m.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Carlos Betancur Gutiérrez.

Próximos partidos de Barracas Central en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo G - Fecha 2: vs Olimpia: 15 de abril - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 3: vs Audax Italiano: 28 de abril - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 4: vs Olimpia: 6 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Vasco da Gama en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo G - Fecha 2: vs Audax Italiano: 14 de abril - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 3: vs Olimpia: 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 4: vs Audax Italiano: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Barracas Central y Vasco da Gama, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas