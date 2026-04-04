Barracas Central vs Vasco da Gama: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Sudamericana

Barracas Central recibe el próximo martes 7 de abril a Vasco da Gama por la fecha 1 del grupo G de la Copa Sudamericana, a partir de las 17:00 horas en el Lencho.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Carlos Betancur Gutiérrez.
Próximos partidos de Barracas Central en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo G - Fecha 2: vs Olimpia: 15 de abril - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 3: vs Audax Italiano: 28 de abril - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Olimpia: 6 de mayo - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Vasco da Gama en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo G - Fecha 2: vs Audax Italiano: 14 de abril - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 3: vs Olimpia: 30 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Audax Italiano: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 19:30 horas
Horario Barracas Central y Vasco da Gama, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas