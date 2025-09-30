Barranquilla FC se enfrenta ante la visita Real Cundinamarca por la fecha 12

Desde las 19:30 horas, Barranquilla FC y Real Cundinamarca se enfrentan hoy por la fecha 12 de la Primera B, en el estadio Romelio Mart�nez.

As� llegan Barranquilla FC y Real Cundinamarca

En la jornada pasada, la visita se qued� con la victoria y sum� de a 3 como anfitri�n. El equipo local perdi� y buscar� corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

�ltimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC busca levantarse de su derrota ante Bogot� FC en el Estadio Olaya Herrera. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 9 en su arco.

�ltimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Real Cundinamarca derrot� 3-1 a Quind�o. Como resultado de los �ltimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 2 en su arco.

Los resultados de las �ltimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitri�n, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el �ltimo duelo entre ambos equipos fue el 17 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca lo gan� por 2 a 0.

El local est� en el d�cimo quinto puesto y alcanz� 6 puntos (1 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y est� en el cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 2 PE - 3 PP).

El �rbitro seleccionado para el encuentro ser� Juli�n Mu�oz.

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 12 11 0 1 14 2 Patriotas FC 23 12 7 2 3 5 3 Inter de Palmira 21 12 6 3 3 3 4 Real Cundinamarca 20 11 6 2 3 8 15 Barranquilla FC 6 11 1 3 7 -9

Pr�ximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 13: vs Huila: 6 de octubre - 17:10 horas

Fecha 14: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 13: vs Orsomarso: 7 de octubre - 16:30 horas

Fecha 14: vs Bogot� FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

