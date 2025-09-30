F�tbol - Colombia - Segunda Divisi�n
Barranquilla FC se enfrenta ante la visita Real Cundinamarca por la fecha 12
Barranquilla FC y Real Cundinamarca se enfrentan en el estadio Romelio Mart�nez, con el arbitraje de Juli�n Mu�oz. El duelo se juega desde las 19:30 horas.
As� llegan Barranquilla FC y Real Cundinamarca
En la jornada pasada, la visita se qued� con la victoria y sum� de a 3 como anfitri�n. El equipo local perdi� y buscar� corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
�ltimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC busca levantarse de su derrota ante Bogot� FC en el Estadio Olaya Herrera. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 9 en su arco.
�ltimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Real Cundinamarca derrot� 3-1 a Quind�o. Como resultado de los �ltimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 2 en su arco.
Los resultados de las �ltimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitri�n, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el �ltimo duelo entre ambos equipos fue el 17 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca lo gan� por 2 a 0.
El local est� en el d�cimo quinto puesto y alcanz� 6 puntos (1 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y est� en el cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 2 PE - 3 PP).
El �rbitro seleccionado para el encuentro ser� Juli�n Mu�oz.
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|12
|11
|0
|1
|14
|2
|Patriotas FC
|23
|12
|7
|2
|3
|5
|3
|Inter de Palmira
|21
|12
|6
|3
|3
|3
|4
|Real Cundinamarca
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|15
|Barranquilla FC
|6
|11
|1
|3
|7
|-9
Pr�ximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 13: vs Huila: 6 de octubre - 17:10 horas
- Fecha 14: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 13: vs Orsomarso: 7 de octubre - 16:30 horas
- Fecha 14: vs Bogot� FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Horario Barranquilla FC y Real Cundinamarca, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Per�: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas