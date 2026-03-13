Fútbol - Colombia - Segunda División

Barranquilla FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Barranquilla FC y Bogotá FC, que se jugará el lunes 16 de marzo desde las 17:30 horas en el estadio Romelio Martínez. Dirige Jorgin Camacho.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

13 de marzo de 2026, 12:59 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Bogotá FC y Barranquilla FC se enfrentarán en el estadio Romelio Martínez el próximo lunes 16 de marzo desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.

Así llegan Barranquilla FC y Bogotá FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de caer por 0 a 1 frente a Independiente Yumbo. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC perdió ante Tigres por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 victorias y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 3.

Fútbol

U. Magdalena vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

Inter de Palmira vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

Envigado vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Fútbol

Rayo Vallecano vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Fútbol

Cremonese vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Fútbol

Brentford vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Bogotá FC se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 9 puntos (3 PG - 5 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 3 PP).

Jorgin Camacho fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira2096219
2Quindío2096217
3Real Cartagena1895319
7Bogotá FC1293330
11Barranquilla FC98305-3

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:30 horas
  • Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 21 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Leones FC: 25 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Envigado: 13 de abril - 20:10 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Barranquilla FC y Bogotá FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas