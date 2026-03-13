Barranquilla FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Bogotá FC y Barranquilla FC se enfrentarán en el estadio Romelio Martínez el próximo lunes 16 de marzo desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.

Así llegan Barranquilla FC y Bogotá FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de caer por 0 a 1 frente a Independiente Yumbo. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC perdió ante Tigres por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 victorias y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 3.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Bogotá FC se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 9 puntos (3 PG - 5 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 3 PP).

Jorgin Camacho fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 20 9 6 2 1 9 2 Quindío 20 9 6 2 1 7 3 Real Cartagena 18 9 5 3 1 9 7 Bogotá FC 12 9 3 3 3 0 11 Barranquilla FC 9 8 3 0 5 -3

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:30 horas

Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 21 de marzo - 16:00 horas

Fecha 12: vs Leones FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 14: vs Envigado: 13 de abril - 20:10 horas

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas

Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Barranquilla FC y Bogotá FC, según país