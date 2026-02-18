Barranquilla FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El juego entre Barranquilla FC e Inter de Palmira se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 6 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Inter de Palmira

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC busca levantarse de su derrota ante Quindío en el Centenario de Armenia. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Inter de Palmira derrotó 2-1 a Envigado. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 5 en su arco.

Inter de Palmira es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.

De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira lo ganó por 1 a 4.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Cartagena 13 5 4 1 0 6 2 Quindío 13 5 4 1 0 6 3 Inter de Palmira 12 5 4 0 1 4 4 Orsomarso 8 5 2 2 1 1 7 Barranquilla FC 6 4 2 0 2 2

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas

Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas

Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas

Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas

Horario Barranquilla FC e Inter de Palmira, según país