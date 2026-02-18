Barranquilla FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El juego entre Barranquilla FC e Inter de Palmira se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 6 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio Romelio Martínez.
Así llegan Barranquilla FC y Inter de Palmira
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC busca levantarse de su derrota ante Quindío en el Centenario de Armenia. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 3 en su arco.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Inter de Palmira derrotó 2-1 a Envigado. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 5 en su arco.
Inter de Palmira es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.
De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Inter de Palmira lo ganó por 1 a 4.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Cartagena
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|2
|Quindío
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|3
|Inter de Palmira
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|4
|Orsomarso
|8
|5
|2
|2
|1
|1
|7
|Barranquilla FC
|6
|4
|2
|0
|2
|2
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Inter de Palmira: 21 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas
- Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:00 horas
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 7: vs Real Santander: 28 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Real Cundinamarca: 5 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas
Horario Barranquilla FC e Inter de Palmira, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas