Fútbol - Colombia - Segunda División

Barranquilla FC vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Barranquilla FC y Leones FC. El partido se jugará en el Metropolitano el miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas.

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22 de marzo de 2026, 10:01 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barranquilla FC y Leones FC correspondiente a la fecha 12 se disputará en el Metropolitano desde las 17:00 horas, el miércoles 25 de marzo.

Así llegan Barranquilla FC y Leones FC

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Barranquilla FC empató por 2 con Real Cundinamarca. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

A Leones FC no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Inter de Palmira. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

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El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 11 puntos (3 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira261182111
2Quindío24117319
3U. Magdalena2096217
11Barranquilla FC1110325-3
15Leones FC611137-13

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Real Santander: 7 de abril - 19:30 horas
  • Fecha 14: vs Envigado: 13 de abril - 20:10 horas
  • Fecha 15: vs Real Cartagena: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Orsomarso: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Barranquilla FC y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas