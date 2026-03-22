Barranquilla FC vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

El duelo entre Barranquilla FC y Leones FC correspondiente a la fecha 12 se disputará en el Metropolitano desde las 17:00 horas, el miércoles 25 de marzo.

Así llegan Barranquilla FC y Leones FC

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Barranquilla FC empató por 2 con Real Cundinamarca. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

A Leones FC no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Inter de Palmira. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 11 puntos (3 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 26 11 8 2 1 11 2 Quindío 24 11 7 3 1 9 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 11 Barranquilla FC 11 10 3 2 5 -3 15 Leones FC 6 11 1 3 7 -13

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 4: vs Real Santander: 7 de abril - 19:30 horas

Fecha 14: vs Envigado: 13 de abril - 20:10 horas

Fecha 15: vs Real Cartagena: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Orsomarso: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Barranquilla FC y Leones FC, según país