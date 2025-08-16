Fútbol - Colombia - Segunda División
Barranquilla FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B
La previa del choque de Barranquilla FC ante Orsomarso, a disputarse en el estadio Romelio Martínez el martes 19 de agosto desde las 17:00 horas. El árbitro será Javier Villa Zapata.
Barranquilla FC recibirá a Orsomarso, en el marco de la fecha 6 de la Primera B, el próximo martes 19 de agosto a partir de las 17:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.
Así llegan Barranquilla FC y Orsomarso
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC sacó un empate por 1 en su visita a Quindío. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
Orsomarso obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Patriotas FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Orsomarso con un marcador de 3-0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 1 PP).
Javier Villa Zapata será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Cúcuta
|9
|5
|2
|3
|0
|4
|3
|Real Santander
|9
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|Orsomarso
|8
|5
|2
|2
|1
|0
|11
|Barranquilla FC
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Jaguares: 24 de agosto - 16:00 horas
- Fecha 8: vs Inter de Palmira: 1 de septiembre - 18:05 horas
- Fecha 9: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Huila: 24 de agosto - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Atlético FC: 30 de agosto - 15:30 horas
- Fecha 9: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
Horario Barranquilla FC y Orsomarso, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas