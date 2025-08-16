Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Barranquilla FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

La previa del choque de Barranquilla FC ante Orsomarso, a disputarse en el estadio Romelio Martínez el martes 19 de agosto desde las 17:00 horas. El árbitro será Javier Villa Zapata.

DataFactory .

16 de agosto de 2025, 5:09 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Barranquilla FC recibirá a Orsomarso, en el marco de la fecha 6 de la Primera B, el próximo martes 19 de agosto a partir de las 17:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Orsomarso

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sacó un empate por 1 en su visita a Quindío. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Patriotas FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Orsomarso con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 1 PP).

Javier Villa Zapata será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1565016
2Cúcuta952304
3Real Santander963033
5Orsomarso852210
11Barranquilla FC55122-1

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Jaguares: 24 de agosto - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Inter de Palmira: 1 de septiembre - 18:05 horas
  • Fecha 9: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Huila: 24 de agosto - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Atlético FC: 30 de agosto - 15:30 horas
  • Fecha 9: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC y Orsomarso, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aparece inquietante audio del piloto de la avioneta que cayó cerca al estadio Atanasio Girardot en Medellín: “Tengo problemas”

2. La Liga hoy: Mallorca vs. Barcelona a qué hora inicia el partido y cuáles son sus posibles alineaciones

3. El proselitismo político de Daniel Quintero sigue atacando a empresarios, les llamó ‘la rosca’

4. Luis Díaz y una promesa que ilusiona a todos los hinchas del Bayern Múnich: “Ojalá podamos conseguirlo”

5. Terror en Nariño: hombres bajaron de una ambulancia a un paciente y lo mataron

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.