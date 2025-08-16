Barranquilla FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Barranquilla FC recibirá a Orsomarso, en el marco de la fecha 6 de la Primera B, el próximo martes 19 de agosto a partir de las 17:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Orsomarso

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sacó un empate por 1 en su visita a Quindío. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Patriotas FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Orsomarso con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 1 PP).

Javier Villa Zapata será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 15 6 5 0 1 6 2 Cúcuta 9 5 2 3 0 4 3 Real Santander 9 6 3 0 3 3 5 Orsomarso 8 5 2 2 1 0 11 Barranquilla FC 5 5 1 2 2 -1

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Jaguares: 24 de agosto - 16:00 horas

Fecha 8: vs Inter de Palmira: 1 de septiembre - 18:05 horas

Fecha 9: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Huila: 24 de agosto - 17:00 horas

Fecha 8: vs Atlético FC: 30 de agosto - 15:30 horas

Fecha 9: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

