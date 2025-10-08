Barranquilla FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Barranquilla FC recibirá a Real Cartagena, en el marco de la fecha 14 de la Primera B, el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 17:10 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Real Cartagena

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Huila. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de derrotar a Atlético FC con un marcador 4 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 6 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Patriotas FC 26 13 8 2 3 6 3 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 5 Real Cartagena 22 13 6 4 3 13 15 Barranquilla FC 7 13 1 4 8 -10

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC y Real Cartagena, según país