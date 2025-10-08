Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Barranquilla FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

La previa del choque de Barranquilla FC ante Real Cartagena, a disputarse en el estadio Romelio Martínez el sábado 11 de octubre desde las 17:10 horas.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

DataFactory .

8 de octubre de 2025, 3:04 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Barranquilla FC recibirá a Real Cartagena, en el marco de la fecha 14 de la Primera B, el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 17:10 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Real Cartagena

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Huila. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de derrotar a Atlético FC con un marcador 4 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 6 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 7 puntos (1 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3313110213
2Patriotas FC26138236
3Inter de Palmira24137334
5Real Cartagena221364313
15Barranquilla FC713148-10

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:10 horas
  • Colombia y Perú: 17:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:10 horas
  • Venezuela: 18:10 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Arrestan al fundador de una famosa marca minorista de calzado, por supuesta posesión de miles de productos Nike robados

2. ¿Cuánto dinero recibe un ganador del Premio Nobel?

3. Pichingo, de ‘MasterChef’, se pronunció por noticias de su salud y contó verdad de lo sucedido: “Una manera de improvisar”

4. Consulta presidencial del Pacto Histórico, en medio de un limbo jurídico: ¿qué papel adoptarán la Registraduría y el CNE?

5. Reabren proceso por supuesta filtración del despacho de la magistrada Cristina Lombana en caso contra Benedetti

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.