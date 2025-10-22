Barranquilla FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B

Barranquilla FC recibirá a Tigres, en el marco de la fecha 16 de la Primera B, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 16:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Tigres

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Bogotá FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 15 12 0 3 16 2 Patriotas FC 32 15 10 2 3 8 3 Inter de Palmira 28 15 8 4 3 5 14 Tigres 13 15 3 4 8 -7 15 Barranquilla FC 10 15 2 4 9 -9

Horario Barranquilla FC y Tigres, según país