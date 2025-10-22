Fútbol - Colombia - Segunda División
Barranquilla FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B
La previa del choque de Barranquilla FC ante Tigres, a disputarse en el estadio Romelio Martínez el sábado 25 de octubre desde las 16:00 horas.
Barranquilla FC recibirá a Tigres, en el marco de la fecha 16 de la Primera B, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 16:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.
Así llegan Barranquilla FC y Tigres
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Bogotá FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|15
|12
|0
|3
|16
|2
|Patriotas FC
|32
|15
|10
|2
|3
|8
|3
|Inter de Palmira
|28
|15
|8
|4
|3
|5
|14
|Tigres
|13
|15
|3
|4
|8
|-7
|15
|Barranquilla FC
|10
|15
|2
|4
|9
|-9
Horario Barranquilla FC y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas