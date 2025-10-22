Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Barranquilla FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B

La previa del choque de Barranquilla FC ante Tigres, a disputarse en el estadio Romelio Martínez el sábado 25 de octubre desde las 16:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de octubre de 2025, 4:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Barranquilla FC recibirá a Tigres, en el marco de la fecha 16 de la Primera B, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 16:00 horas, en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y Tigres

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Bogotá FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Inter de Palmira28158435
14Tigres1315348-7
15Barranquilla FC1015249-9

Horario Barranquilla FC y Tigres, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confirmado: en EE. UU. revocarán las licencias de conducir de cientos de personas por hacer parte de esta lista

2. Fuertes lluvias por tormenta tropical Melissa: estas regiones de Colombia podrían verse afectadas

3. “Todavía tiene mentalidad de guerrillero”: exmilitar de EE. UU. lanza predicción sobre futuro de Gustavo Petro tras mostrar apoyo a Maduro

4. Mamá de Sofía Delgado estalló tras nueva declaración de Brayan Campo, asesino de su hija: le hizo una petición

5. Preocupación en la Rama Judicial por nuevo recorte de 695.000 millones de pesos en el presupuesto: advierten graves afectaciones

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.