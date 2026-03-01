Fútbol - Colombia - Segunda División

Barranquilla FC vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Barranquilla FC vs U. Magdalena. El duelo, a disputarse en el estadio Romelio Martínez el miércoles 4 de marzo, comenzará a las 16:00 horas.

DataFactory .

1 de marzo de 2026, 10:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Barranquilla FC recibe el próximo miércoles 4 de marzo a U. Magdalena por la fecha 8 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Romelio Martínez.

Así llegan Barranquilla FC y U. Magdalena

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sacó un triunfo frente a Boca Juniors, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Quindío. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 5 en su arco.

U. Magdalena se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de agosto, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y terminaron igualando en 1.

El local está en el séptimo puesto con 9 puntos (3 PG - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1876019
2Quindío1675116
3Real Cartagena1364115
4U. Magdalena1364114
7Barranquilla FC963030

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 21 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Leones FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Real Cundinamarca: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Patriotas FC: 16 de marzo - 18:15 horas
  • Fecha 3: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Cartagena: 22 de marzo - 20:30 horas
  • Fecha 12: vs Real Santander: 26 de marzo - 18:00 horas

Horario Barranquilla FC y U. Magdalena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Noticias Destacadas