Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Betis vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Betis y Athletic Bilbao. El partido se jugará en el estadio Benito Villamarín el domingo 31 de agosto a las 12:00 horas.

DataFactory .

28 de agosto de 2025, 3:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Betis y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Benito Villamarín desde las 12:00 horas, el domingo 31 de agosto.

Así llegan Betis y Athletic Bilbao

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En su visita anterior, Betis empató por 1 con Celta.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Rayo Vallecano por 1 a 0.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
5Athletic Bilbao622002
6Betis531201

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conductores, preparados para implosión que desaparecerá icónicos puentes de Bogotá: se vienen nuevos trancones

2. Santa Rosa: la isla que marca la puja por la soberanía en el Amazonas

3. Ciberataque, en importante aseguradora en Estados Unidos, expone información sensible de un millón de personas

4. Caen dos disidentes de las Farc con una tonelada de cocaína en el Cauca: así fue la operación del Ejército

5. Petro reveló que “no ha pedido vacaciones” en los tres años de su Gobierno, pero confesó cuándo tomará un descanso largo

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.