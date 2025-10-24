Suscribirse

Betis vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Betis vs Atlético de Madrid. El duelo, a disputarse en el estadio Benito Villamarín el lunes 27 de octubre, comenzará a las 15:00 horas.

24 de octubre de 2025, 2:48 p. m.
Betis recibe el próximo lunes 27 de octubre a Atlético de Madrid por la fecha 10 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Atlético de Madrid

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En la jornada previa, Betis igualó 2-2 el juego ante Villarreal. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 6 goles y marcó 11 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Osasuna. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 11 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid fue el ganador por 4 a 1.

El local está en el quinto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
4Atlético de Madrid1694416
5Betis1694415

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Sevilla: 1 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 12: vs Levante: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Getafe: 23 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

