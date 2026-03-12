Fútbol - España - Primera División

Betis vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

En la previa de Betis vs Celta, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 15 de marzo desde las 12:30 horas en el estadio Benito Villamarín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

12 de marzo de 2026, 11:35 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 12:30 horas, Celta visita a Betis en el estadio Benito Villamarín, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Liga.

Así llegan Betis y Celta

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis fue derrotado en el Coliseum Alfonso Pérez frente a Getafe por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 6 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 8 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Fútbol

Real Sociedad vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Fútbol

Mallorca vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Fútbol

Barcelona vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Fútbol

Lazio vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Fútbol

Como 1907 vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Fútbol

Sassuolo vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Fútbol

Pisa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 43 puntos (11 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (10 PG - 10 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
5Betis4327111068
6Celta4027101077

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas