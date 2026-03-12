Betis vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 12:30 horas, Celta visita a Betis en el estadio Benito Villamarín, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Liga.

Así llegan Betis y Celta

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis fue derrotado en el Coliseum Alfonso Pérez frente a Getafe por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 6 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 8 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 43 puntos (11 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (10 PG - 10 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 67 27 22 1 4 46 2 Real Madrid 63 27 20 3 4 33 3 Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 21 5 Betis 43 27 11 10 6 8 6 Celta 40 27 10 10 7 7

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 12:30 horas

Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 10:15 horas

Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Celta, según país