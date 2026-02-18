Fútbol - España - Primera División

Betis vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Betis y Rayo Vallecano. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

18 de febrero de 2026, 10:45 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Betis y Rayo Vallecano, por la fecha 25 de la Liga, se jugará el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 10:15 horas, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Rayo Vallecano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis logró un triunfo por 2-1 ante Mallorca. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 9.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 41 puntos (11 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 10 PP).

En la siguiente jornada llegará el Derbi de Sevilla, el partido que esperan los fanáticos de Betis y Sevilla. Los eternos rivales se verán las caras el 1 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Benito Villamarín.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4523143618
5Betis4124118510
17Rayo Vallecano25236710-9

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Sevilla: 1 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: 28 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: 4 de marzo - 13:00 horas
  • Fecha 27: vs Sevilla: 8 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

