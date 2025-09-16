Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Betis vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

La previa del choque de Betis ante Real Sociedad, a disputarse en el estadio Benito Villamarín el viernes 19 de septiembre desde las 14:00 horas.

DataFactory .

16 de septiembre de 2025, 1:04 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Betis recibirá a Real Sociedad, en el marco de la fecha 5 de la Liga, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 14:00 horas, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Real Sociedad

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis sacó un empate por 1 en su visita a Celta. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de perder contra Real Madrid por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 2. Marcó 4 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Betis con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
10Betis651310
17Real Sociedad24022-2

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Osasuna: 28 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Espanyol: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Villarreal: 18 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Mallorca: 24 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

