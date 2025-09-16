Betis vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Betis recibirá a Real Sociedad, en el marco de la fecha 5 de la Liga, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 14:00 horas, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Real Sociedad

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis sacó un empate por 1 en su visita a Celta. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de perder contra Real Madrid por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 2. Marcó 4 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Betis con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 10 Betis 6 5 1 3 1 0 17 Real Sociedad 2 4 0 2 2 -2

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 7: vs Osasuna: 28 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Espanyol: 5 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Villarreal: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 6: vs Mallorca: 24 de septiembre - 14:30 horas

Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre - 09:15 horas

Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Real Sociedad, según país