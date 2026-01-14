Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga se jugará el próximo sábado 17 de enero a las 15:00 horas.

Así llegan Betis y Villarreal

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis consiguió sólo un punto en su último partido frente a Real Oviedo, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Alavés. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el sexto puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 4 Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 17 6 Betis 29 19 7 8 4 6

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 21: vs Alavés: 25 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Valencia: 1 de febrero - 10:15 horas

Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 20: vs Betis: 17 de enero - 15:00 horas

Fecha 21: vs Real Madrid: 24 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Osasuna: 31 de enero - 10:15 horas

Fecha 23: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Villarreal, según país