Fútbol - España - Primera División

Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Betis vs Villarreal, que se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo sábado 17 de enero a las 15:00 horas.

14 de enero de 2026, 1:21 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga se jugará el próximo sábado 17 de enero a las 15:00 horas.

Así llegan Betis y Villarreal

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis consiguió sólo un punto en su último partido frente a Real Oviedo, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Alavés. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 2.

El local está en el sexto puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
4Atlético de Madrid3819115317
6Betis29197846

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Alavés: 25 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Valencia: 1 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Betis: 17 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Real Madrid: 24 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Osasuna: 31 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 23: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas