Fútbol - España - Primera División

Betis y Sevilla se enfrentan en el Derbi de Sevilla

Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Sevilla, que se jugará el domingo 1 de marzo desde las 12:30 horas en el estadio Benito Villamarín.

DataFactory .

26 de febrero de 2026, 10:54 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Sevilla y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 1 de marzo desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Liga.

Así llegan Betis y Sevilla

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 5 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de un triunfo 1 a 0 frente a Getafe. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 7 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 42 puntos (11 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
5Betis4225119510
12Sevilla29258512-7

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 28: vs Celta: 15 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Rayo Vallecano: 8 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 29: vs Valencia: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Sevilla, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

