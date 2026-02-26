Betis y Sevilla se enfrentan en el Derbi de Sevilla

Sevilla y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 1 de marzo desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Liga.
Así llegan Betis y Sevilla
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis igualó 1-1 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Le convirtieron 5 goles y registró solo 7 a favor.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de un triunfo 1 a 0 frente a Getafe. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 7 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis se llevó la victoria por 0 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 42 puntos (11 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|61
|25
|20
|1
|4
|42
|2
|Real Madrid
|60
|25
|19
|3
|3
|33
|3
|Villarreal
|51
|25
|16
|3
|6
|20
|5
|Betis
|42
|25
|11
|9
|5
|10
|12
|Sevilla
|29
|25
|8
|5
|12
|-7
Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 28: vs Celta: 15 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 29: vs Athletic Bilbao: 22 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 30: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Rayo Vallecano: 8 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 29: vs Valencia: 21 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Sevilla, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas