Boca Juniors recibir� a Bogot� FC por la fecha 13

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B se jugar� el pr�ximo viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.

As� llegan Boca Juniors y Bogot� FC

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local est� motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber ca�do frente a Quind�o.

�ltimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors derrot� por 3 a 0 a Orsomarso en su encuentro anterior y buscar� otro resultado favorable en su casa. En los �ltimos 4 partidos disputados se qued� con la victoria en 1 partido, result� perdedor en 2 oportunidades e igual� en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 7.

�ltimos resultados de Bogot� FC en partidos de la Primera B

Bogot� FC viene de caer en su estadio ante Quind�o por 1 a 6. En sus �ltimos encuentros cosech� 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

En sus �ltimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se qued� con 3 victorias. La �ltima vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Bogot� FC result� vencedor por 1 a 0.

El local est� en el d�cimo segundo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante lleg� a 15 unidades y se coloca en el d�cimo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 5 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 12 11 0 1 14 2 Patriotas FC 23 12 7 2 3 5 3 Inter de Palmira 21 12 6 3 3 3 10 Bogot� FC 15 12 4 3 5 -10 12 Boca Juniors 13 12 3 4 5 1

Pr�ximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Atl�tico FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Bogot� FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Bogot� FC, seg�n pa�s