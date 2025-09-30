F�tbol - Colombia - Segunda Divisi�n
Boca Juniors recibir� a Bogot� FC por la fecha 13
Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs Bogot� FC, que se enfrentar�n en el estadio Ol�mpico Pascual Guerrero el pr�ximo viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B se jugar� el pr�ximo viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.
As� llegan Boca Juniors y Bogot� FC
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local est� motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber ca�do frente a Quind�o.
�ltimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors derrot� por 3 a 0 a Orsomarso en su encuentro anterior y buscar� otro resultado favorable en su casa. En los �ltimos 4 partidos disputados se qued� con la victoria en 1 partido, result� perdedor en 2 oportunidades e igual� en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 7.
�ltimos resultados de Bogot� FC en partidos de la Primera B
Bogot� FC viene de caer en su estadio ante Quind�o por 1 a 6. En sus �ltimos encuentros cosech� 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.
En sus �ltimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se qued� con 3 victorias. La �ltima vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Bogot� FC result� vencedor por 1 a 0.
El local est� en el d�cimo segundo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante lleg� a 15 unidades y se coloca en el d�cimo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 5 PP).
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|12
|11
|0
|1
|14
|2
|Patriotas FC
|23
|12
|7
|2
|3
|5
|3
|Inter de Palmira
|21
|12
|6
|3
|3
|3
|10
|Bogot� FC
|15
|12
|4
|3
|5
|-10
|12
|Boca Juniors
|13
|12
|3
|4
|5
|1
Pr�ximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Atl�tico FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Bogot� FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Bogot� FC, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Per�: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas