Suscribirse

F�tbol - Colombia - Segunda Divisi�n

Boca Juniors recibir� a Bogot� FC por la fecha 13

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs Bogot� FC, que se enfrentar�n en el estadio Ol�mpico Pascual Guerrero el pr�ximo viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.

DataFactory .

30 de septiembre de 2025, 3:10 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B se jugar� el pr�ximo viernes 3 de octubre a las 17:00 horas.

As� llegan Boca Juniors y Bogot� FC

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local est� motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber ca�do frente a Quind�o.

�ltimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors derrot� por 3 a 0 a Orsomarso en su encuentro anterior y buscar� otro resultado favorable en su casa. En los �ltimos 4 partidos disputados se qued� con la victoria en 1 partido, result� perdedor en 2 oportunidades e igual� en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 7.

�ltimos resultados de Bogot� FC en partidos de la Primera B

Bogot� FC viene de caer en su estadio ante Quind�o por 1 a 6. En sus �ltimos encuentros cosech� 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

En sus �ltimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se qued� con 3 victorias. La �ltima vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Bogot� FC result� vencedor por 1 a 0.

El local est� en el d�cimo segundo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante lleg� a 15 unidades y se coloca en el d�cimo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 5 PP).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3312110114
2Patriotas FC23127235
3Inter de Palmira21126333
10Bogot� FC1512435-10
12Boca Juniors13123451

Pr�ximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Atl�tico FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Bogot� FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Bogot� FC, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Per�: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

2. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

3. Intruso en la Casa Blanca: desconocido pretende escalar una valla en la casa presidencial en medio de manifestaciones contra Netanyahu

4. Estados Unidos le cancela la visa al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

5. Exparticipante de ‘El Desafío’ y presentadora expuso ser víctima de robo durante un vuelo; se despachó en redes

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.