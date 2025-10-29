Boca Juniors visita a Real Cartagena por la fecha 1 del grupo B

Real Cartagena recibirá a Boca Juniors, en el marco de la fecha 1 del grupo B de la Primera B, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 16:05 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Boca Juniors

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena sacó un empate por 0 en su visita a Quindío.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Jaguares..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

