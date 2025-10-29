Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors visita a Real Cartagena por la fecha 1 del grupo B

La previa del choque de Real Cartagena ante Boca Juniors, a disputarse en el estadio Jaime Morón León el sábado 1 de noviembre desde las 16:05 horas.

29 de octubre de 2025, 3:17 p. m.
Real Cartagena recibirá a Boca Juniors, en el marco de la fecha 1 del grupo B de la Primera B, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 16:05 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Boca Juniors

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena sacó un empate por 0 en su visita a Quindío.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Jaguares..

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 2: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 3: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 5: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 2: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 3: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 5: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:05 horas
  • Colombia y Perú: 16:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:05 horas
  • Venezuela: 17:05 horas

