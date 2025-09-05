Fútbol - Colombia - Segunda División
Boca Juniors vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B
Boca Juniors y Atlético FC se enfrentan en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, con el arbitraje de Luis Torres. El duelo se jugará el lunes 8 de septiembre desde las 16:00 horas.
El juego entre Boca Juniors y Atlético FC se disputará el próximo lunes 8 de septiembre por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Así llegan Boca Juniors y Atlético FC
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
En la fecha anterior, Boca Juniors se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Real Santander. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Atlético FC derrotó 1-0 a Orsomarso. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 9 en su arco.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Boca Juniors lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 4 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Torres.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|21
|8
|7
|0
|1
|9
|2
|Real Cartagena
|15
|8
|4
|3
|1
|10
|3
|Real Cundinamarca
|14
|8
|4
|2
|2
|5
|12
|Atlético FC
|8
|8
|2
|2
|4
|-3
|13
|Boca Juniors
|7
|8
|1
|4
|3
|-1
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Huila: 12 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 11: vs Tigres: 22 de septiembre - 17:15 horas
- Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Inter de Palmira: 14 de septiembre - 15:30 horas
- Fecha 11: vs Real Santander: 22 de septiembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Atlético FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas