Boca Juniors vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

El juego entre Boca Juniors y Atlético FC se disputará el próximo lunes 8 de septiembre por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Boca Juniors y Atlético FC

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Boca Juniors se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Real Santander. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Atlético FC derrotó 1-0 a Orsomarso. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 9 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Boca Juniors lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Torres.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 12 Atlético FC 8 8 2 2 4 -3 13 Boca Juniors 7 8 1 4 3 -1

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Huila: 12 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 11: vs Tigres: 22 de septiembre - 17:15 horas

Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Inter de Palmira: 14 de septiembre - 15:30 horas

Fecha 11: vs Real Santander: 22 de septiembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

