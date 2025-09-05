Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Boca Juniors y Atlético FC se enfrentan en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, con el arbitraje de Luis Torres. El duelo se jugará el lunes 8 de septiembre desde las 16:00 horas.

5 de septiembre de 2025, 3:35 p. m.
El juego entre Boca Juniors y Atlético FC se disputará el próximo lunes 8 de septiembre por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Boca Juniors y Atlético FC

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Boca Juniors se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Real Santander. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Atlético FC derrotó 1-0 a Orsomarso. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 9 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Boca Juniors lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Torres.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares2187019
2Real Cartagena15843110
3Real Cundinamarca1484225
12Atlético FC88224-3
13Boca Juniors78143-1

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Huila: 12 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 11: vs Tigres: 22 de septiembre - 17:15 horas
  • Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: 14 de septiembre - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Real Santander: 22 de septiembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Atlético FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

