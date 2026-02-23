Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

La previa del choque de Boca Juniors ante Barranquilla FC, a disputarse en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el jueves 26 de febrero desde las 19:30 horas.

23 de febrero de 2026, 10:01 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Boca Juniors recibirá a Barranquilla FC, en el marco de la fecha 7 de la Primera B, el próximo jueves 26 de febrero a partir de las 19:30 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Boca Juniors y Barranquilla FC

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Bogotá FC. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de perder contra Inter de Palmira por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 4 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1565018
2Quindío1354106
3Real Cartagena1364115
10Barranquilla FC65203-2
12Boca Juniors56123-2

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 26 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs U. Magdalena: 4 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Independiente Yumbo: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Bogotá FC: 16 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 21 de marzo - 16:00 horas

Horario Boca Juniors y Barranquilla FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

