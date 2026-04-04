Boca Juniors vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Por la fecha 14 de la Primera B, Independiente Yumbo y Boca Juniors se enfrentan el martes 7 de abril desde las 15:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Boca Juniors y Independiente Yumbo

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors terminó con un empate en 1 frente a Atlético FC en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y empató 3. Recibió 7 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

Independiente Yumbo llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante U. Magdalena. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 6.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 3 U. Magdalena 26 12 8 2 2 10 8 Independiente Yumbo 17 13 4 5 4 -1 13 Boca Juniors 12 13 2 6 5 -4

Próximo partido de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Real Cundinamarca: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Boca Juniors e Independiente Yumbo, según país