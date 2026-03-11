Boca Juniors vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

El duelo entre Boca Juniors y Leones FC correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 15:30 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Boca Juniors y Leones FC

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Boca Juniors empató por 1 con Real Santander. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 4 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Leones FC igualó - el juego frente a Envigado. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 20 9 6 2 1 9 2 Quindío 19 8 6 1 1 7 3 Real Cartagena 18 9 5 3 1 9 14 Boca Juniors 6 9 1 3 5 -5 15 Leones FC 6 8 1 3 4 -8

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas

Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas

Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas

Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas

Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas

Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas

Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas

Horario Boca Juniors y Leones FC, según país