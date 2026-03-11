Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Boca Juniors y Leones FC. El partido se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el sábado 14 de marzo a las 15:30 horas.

11 de marzo de 2026, 12:05 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Boca Juniors y Leones FC correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 15:30 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Boca Juniors y Leones FC

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Boca Juniors empató por 1 con Real Santander. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 4 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Leones FC igualó - el juego frente a Envigado. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira2096219
2Quindío1986117
3Real Cartagena1895319
14Boca Juniors69135-5
15Leones FC68134-8

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Santander: 12 de abril - 17:00 horas

Horario Boca Juniors y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas