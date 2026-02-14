Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Boca Juniors y Orsomarso. El partido se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el martes 17 de febrero a las 19:30 horas. Será arbitrado por Emanuel Arcila González.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

14 de febrero de 2026, 10:16 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Boca Juniors y Orsomarso correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 19:30 horas, el martes 17 de febrero.

Así llegan Boca Juniors y Orsomarso

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors venció 2-0 a U. Magdalena en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.1 juego terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 3 en la malla rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Orsomarso igualó 0-0 el juego frente a Patriotas FC. Con un historial irregular (1 derrota y 2 victorias en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

Fútbol

Liverpool (U) vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Fútbol

Carabobo vs Huachipato: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Fútbol

2 de Mayo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Fútbol

Quindío vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Fútbol

Girona vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Fútbol

Cagliari vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Fútbol

Tigres vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Fuera de casa, Orsomarso hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Boca Juniors.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Emanuel Arcila González.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Cartagena1354106
2Quindío1043105
3Inter de Palmira943013
5Orsomarso742111
8Boca Juniors44112-1

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Cartagena: 5 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas

Horario Boca Juniors y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Boca Juniors vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Liverpool (U) vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Carabobo vs Huachipato: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

2 de Mayo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Quindío vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Girona vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Cagliari vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Tigres vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Levante vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Getafe vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Noticias Destacadas