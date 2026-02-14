Boca Juniors vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

El duelo entre Boca Juniors y Orsomarso correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero desde las 19:30 horas, el martes 17 de febrero.
Así llegan Boca Juniors y Orsomarso
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors venció 2-0 a U. Magdalena en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.1 juego terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 3 en la malla rival.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Orsomarso igualó 0-0 el juego frente a Patriotas FC. Con un historial irregular (1 derrota y 2 victorias en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.
Fuera de casa, Orsomarso hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Boca Juniors.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 1 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Emanuel Arcila González.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Cartagena
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|2
|Quindío
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|3
|Inter de Palmira
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|5
|Orsomarso
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|8
|Boca Juniors
|4
|4
|1
|1
|2
|-1
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas
Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Real Cartagena: 5 de marzo - 20:05 horas
- Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas
- Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas
Horario Boca Juniors y Orsomarso, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas