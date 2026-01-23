Boca Juniors vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Boca Juniors y Quindío comenzarán, el próximo lunes 26 de enero, su camino en una nueva temporada de la Primera B. El duelo se jugará desde las 16:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs Tigres: 1 de febrero - 15:00 horas

Fecha 3: vs Real Cundinamarca: 5 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs U. Magdalena: 9 de febrero - 18:00 horas

Fecha 5: vs Orsomarso: 17 de febrero - 19:30 horas

Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 2: vs Leones FC: 1 de febrero - 15:00 horas

Fecha 3: vs Inter de Palmira: 4 de febrero - 17:30 horas

Fecha 4: vs Independiente Yumbo: 9 de febrero - 20:15 horas

Fecha 5: vs Barranquilla FC: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas

Horario Boca Juniors y Quindío, según país