Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Boca Juniors vs Real Cundinamarca. El duelo, a disputarse el martes 4 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de noviembre de 2025, 4:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Boca Juniors recibe el próximo martes 4 de noviembre a Real Cundinamarca por la fecha 2 del grupo B de la Primera B.

Así llegan Boca Juniors y Real Cundinamarca

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Boca Juniors igualó - el juego ante Real Cartagena.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Real Cundinamarca logró empatar - ante Patriotas FC..

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca fue el ganador por 0 a 1.

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 2: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 3: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 5: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 2: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 3: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Real Cundinamarca, según país

    Encuentra aquí lo último en Semana

    1. Cae red internacional de trata de personas: tres capturados por enviar y explotar sexualmente a mujeres en Medio Oriente

    2. Se destapa la razón de la muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween: detalles impactantes

    3. Gustavo Petro arremete contra la OEA por guardar silencio sobre ataques de Trump a narcolanchas en el Caribe

    4. El doloroso mensaje del hermano de Luis Andrés Colmenares tras muerte de estudiante de los Andes en Halloween: “¿Otra vez?”

    5. Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau

    LEER MENOS

    Noticias Destacadas

    Copyright © 2025

    Publicaciones Semana S.A

    NIT 860.509.265 -1

    ISSN 2745-2794

    Nuestras marcas:
    Acerca de nosotros:
    Contáctenos:

    Síganos en redes

    Google

    Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.