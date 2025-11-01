Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Primera B

Boca Juniors recibe el próximo martes 4 de noviembre a Real Cundinamarca por la fecha 2 del grupo B de la Primera B.

Así llegan Boca Juniors y Real Cundinamarca

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Boca Juniors igualó - el juego ante Real Cartagena.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Real Cundinamarca logró empatar - ante Patriotas FC..

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca fue el ganador por 0 a 1.

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 2: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 3: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 4: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 2: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 3: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar