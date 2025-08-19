Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Real Cundinamarca y Boca Juniors se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera B.

Así llegan Boca Juniors y Real Cundinamarca

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer por 0 a 1 frente a Cúcuta. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca igualó - ante Atlético FC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 15 6 5 0 1 6 2 Cúcuta 12 6 3 3 0 5 3 Huila 11 6 3 2 1 0 9 Boca Juniors 6 6 1 3 2 0 10 Real Cundinamarca 5 5 1 2 2 0

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Real Santander: 29 de agosto - 15:30 horas

Fecha 9: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Boca Juniors: 22 de agosto - 15:00 horas

Fecha 8: vs Leones FC: 30 de agosto - 15:00 horas

Fecha 9: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Real Cundinamarca, según país