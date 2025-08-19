Suscribirse

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Boca Juniors y Real Cundinamarca, que se jugará el viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

19 de agosto de 2025, 1:20 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Real Cundinamarca y Boca Juniors se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera B.

Así llegan Boca Juniors y Real Cundinamarca

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer por 0 a 1 frente a Cúcuta. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca igualó - ante Atlético FC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1565016
2Cúcuta1263305
3Huila1163210
9Boca Juniors661320
10Real Cundinamarca551220

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 8: vs Real Santander: 29 de agosto - 15:30 horas
  • Fecha 9: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 22 de agosto - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Leones FC: 30 de agosto - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

