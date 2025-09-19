Fútbol - Colombia - Segunda División
Boca Juniors vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B
Tigres se mide ante Boca Juniors en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el lunes 22 de septiembre a las 17:15 horas. El partido será supervisado por Juan Yanez.
A partir de las 17:15 horas el próximo lunes 22 de septiembre, Tigres visita a Boca Juniors en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.
Así llegan Boca Juniors y Tigres
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors ganó el encuentro previo ante Huila por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 4 goles a favor.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres cayó derrotado 0 a 2 ante Real Cundinamarca. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 1 gol y recibió 9.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Tigres se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 5 PP).
Juan Yanez es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Cúcuta
|19
|10
|5
|4
|1
|6
|3
|Real Cundinamarca
|17
|10
|5
|2
|3
|6
|12
|Boca Juniors
|10
|10
|2
|4
|4
|-1
|14
|Tigres
|9
|10
|2
|3
|5
|-5
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 12: vs Orsomarso: 28 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 13: vs Bogotá FC: 3 de octubre - 17:00 horas
- Fecha 14: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 12: vs Inter de Palmira: 28 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 13: vs Patriotas FC: 6 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas