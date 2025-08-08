Fútbol - Colombia - Segunda División
Bogotá FC se enfrenta ante la visita Inter de Palmira por la fecha 5
Bogotá FC y Inter de Palmira se enfrentan en el Estadio Olaya Herrera, con el arbitraje de Deickis Asprilla Molinares. El duelo se jugará el domingo 10 de agosto desde las 15:30 horas.
Así llegan Bogotá FC y Inter de Palmira
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC busca levantarse de su derrota ante Real Santander en el Villa Concha. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Inter de Palmira derrotó 2-1 a Quindío. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 2 goles y le marcaron 5 en su arco.
El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 3 de los últimos 3 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Deickis Asprilla Molinares.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|9
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|Cúcuta
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|Tigres
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|13
|Inter de Palmira
|4
|4
|1
|1
|2
|-3
|14
|Bogotá FC
|4
|4
|1
|1
|2
|-5
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 6: vs Huila: 18 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 7: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 6: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Bogotá FC e Inter de Palmira, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas