Bogotá FC se enfrenta ante la visita Inter de Palmira por la fecha 5

El juego entre Bogotá FC e Inter de Palmira se disputará el próximo domingo 10 de agosto por la fecha 5 de la Primera B, a partir de las 15:30 horas en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Bogotá FC y Inter de Palmira

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC busca levantarse de su derrota ante Real Santander en el Villa Concha. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 1, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Inter de Palmira derrotó 2-1 a Quindío. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 2 goles y le marcaron 5 en su arco.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 3 de los últimos 3 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Deickis Asprilla Molinares.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 9 4 3 0 1 4 2 Cúcuta 7 3 2 1 0 4 3 Tigres 7 4 2 1 1 3 13 Inter de Palmira 4 4 1 1 2 -3 14 Bogotá FC 4 4 1 1 2 -5

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Huila: 18 de agosto - 18:00 horas

Fecha 7: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 6: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

