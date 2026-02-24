Bogotá FC vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 27 de febrero, Atlético FC visita a Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Primera B.
Así llegan Bogotá FC y Atlético FC
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC ganó el encuentro previo ante Boca Juniors por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Atlético FC y Patriotas FC, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Bogotá FC se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el quinto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (3 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|2
|Quindío
|13
|5
|4
|1
|0
|6
|3
|Real Cartagena
|13
|6
|4
|1
|1
|5
|5
|Bogotá FC
|8
|6
|2
|2
|2
|0
|16
|Atlético FC
|3
|6
|0
|3
|3
|-6
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas
- Fecha 10: vs Tigres: 15 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas
- Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas
Horario Bogotá FC y Atlético FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas