Fútbol - Colombia - Segunda División

Bogotá FC vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Atlético FC se mide ante Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera el viernes 27 de febrero a las 15:00 horas.

24 de febrero de 2026, 10:12 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 27 de febrero, Atlético FC visita a Bogotá FC en el Estadio Olaya Herrera, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Atlético FC

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC ganó el encuentro previo ante Boca Juniors por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Atlético FC y Patriotas FC, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Bogotá FC se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el quinto puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1565018
2Quindío1354106
3Real Cartagena1364115
5Bogotá FC862220
16Atlético FC36033-6

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Barranquilla FC: 16 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Quindío: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 10: vs Tigres: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas

Horario Bogotá FC y Atlético FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

