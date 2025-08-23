Fútbol - Colombia - Segunda División
Bogotá FC vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B
Bogotá FC y Cúcuta se enfrentan en el estadio Metropolitano de Techo, con el arbitraje de Edwar Leguizamón Mora. El duelo se jugará el martes 26 de agosto desde las 17:30 horas.
El juego entre Bogotá FC y Cúcuta se disputará el próximo martes 26 de agosto por la fecha 7 de la Primera B, a partir de las 17:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.
Así llegan Bogotá FC y Cúcuta
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC busca levantarse de su derrota ante Huila en el Guillermo Plazas Alcid. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 10 en su arco.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Cúcuta derrotó 1-0 a Boca Juniors. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 3 en su arco.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta lo ganó por 2 a 0.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Edwar Leguizamón Mora.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Real Cartagena
|12
|7
|3
|3
|1
|9
|3
|Cúcuta
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|4
|Real Cundinamarca
|11
|7
|3
|2
|2
|2
|14
|Bogotá FC
|5
|6
|1
|2
|3
|-6
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Patriotas FC: 31 de agosto - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Tigres: 6 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 8: vs Tigres: 1 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 9: vs Real Santander: 7 de septiembre - 16:00 horas
- Fecha 10: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Bogotá FC y Cúcuta, según país
- Argentina: 19:30 horas
- Colombia y Perú: 17:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas