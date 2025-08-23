Bogotá FC vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El juego entre Bogotá FC y Cúcuta se disputará el próximo martes 26 de agosto por la fecha 7 de la Primera B, a partir de las 17:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Bogotá FC y Cúcuta

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC busca levantarse de su derrota ante Huila en el Guillermo Plazas Alcid. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Cúcuta derrotó 1-0 a Boca Juniors. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 3 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Edwar Leguizamón Mora.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 15 6 5 0 1 6 2 Real Cartagena 12 7 3 3 1 9 3 Cúcuta 12 6 3 3 0 5 4 Real Cundinamarca 11 7 3 2 2 2 14 Bogotá FC 5 6 1 2 3 -6

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Patriotas FC: 31 de agosto - 15:00 horas

Fecha 9: vs Tigres: 6 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Tigres: 1 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 9: vs Real Santander: 7 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 10: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

