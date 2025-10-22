Bogotá FC vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B

Leones FC y Bogotá FC se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo el próximo sábado 25 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Leones FC

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC igualó 1-1 frente a Tigres. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 12 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atlético FC.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Leones FC se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 15 12 0 3 16 2 Patriotas FC 32 15 10 2 3 8 3 Inter de Palmira 28 15 8 4 3 5 11 Bogotá FC 16 15 4 4 7 -14 16 Leones FC 7 15 1 4 10 -21

Horario Bogotá FC y Leones FC, según país