Fútbol - Colombia - Segunda División
Bogotá FC vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B
Todos los detalles de la previa del partido entre Bogotá FC y Leones FC, que se jugará el sábado 25 de octubre desde las 15:00 horas en el estadio Metropolitano de Techo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Leones FC y Bogotá FC se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo el próximo sábado 25 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Primera B.
Así llegan Bogotá FC y Leones FC
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC igualó 1-1 frente a Tigres. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 12 goles y registró solo 4 a favor.
Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B
Leones FC viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atlético FC.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Leones FC se llevó la victoria por 3 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|15
|12
|0
|3
|16
|2
|Patriotas FC
|32
|15
|10
|2
|3
|8
|3
|Inter de Palmira
|28
|15
|8
|4
|3
|5
|11
|Bogotá FC
|16
|15
|4
|4
|7
|-14
|16
|Leones FC
|7
|15
|1
|4
|10
|-21
Horario Bogotá FC y Leones FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas