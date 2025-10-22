Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Bogotá FC vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Bogotá FC y Leones FC, que se jugará el sábado 25 de octubre desde las 15:00 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

22 de octubre de 2025, 4:50 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Leones FC y Bogotá FC se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo el próximo sábado 25 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Leones FC

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC igualó 1-1 frente a Tigres. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Le convirtieron 12 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de un triunfo 1 a 0 frente a Atlético FC.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Leones FC se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Inter de Palmira28158435
11Bogotá FC1615447-14
16Leones FC7151410-21

Horario Bogotá FC y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

