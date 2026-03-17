Bogotá FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El juego entre Bogotá FC y Quindío se disputará el próximo viernes 20 de marzo por la fecha 11 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Bogotá FC y Quindío

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Bogotá FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Barranquilla FC. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

El anterior partido disputado entre Quindío finalizó en empate por 0-0 ante Real Cundinamarca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío lo ganó por 6 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 23 10 7 2 1 10 2 Quindío 21 10 6 3 1 7 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 4 Real Cartagena 19 10 5 4 1 9 7 Bogotá FC 13 10 3 4 3 0

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas

Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas

Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Bogotá FC y Quindío, según país