Bogotá FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El juego entre Bogotá FC y Quindío se disputará el próximo viernes 20 de marzo por la fecha 11 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.
Así llegan Bogotá FC y Quindío
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
En la fecha anterior, Bogotá FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Barranquilla FC. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
El anterior partido disputado entre Quindío finalizó en empate por 0-0 ante Real Cundinamarca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío lo ganó por 6 a 1.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|23
|10
|7
|2
|1
|10
|2
|Quindío
|21
|10
|6
|3
|1
|7
|3
|U. Magdalena
|20
|9
|6
|2
|1
|7
|4
|Real Cartagena
|19
|10
|5
|4
|1
|9
|7
|Bogotá FC
|13
|10
|3
|4
|3
|0
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas
- Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Bogotá FC y Quindío, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas