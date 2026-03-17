Fútbol - Colombia - Segunda División

Bogotá FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Bogotá FC y Quindío se enfrentan en el Estadio Olaya Herrera. El duelo se jugará el viernes 20 de marzo desde las 15:00 horas.

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17 de marzo de 2026, 9:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Bogotá FC y Quindío se disputará el próximo viernes 20 de marzo por la fecha 11 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Bogotá FC y Quindío

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Bogotá FC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Barranquilla FC. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

El anterior partido disputado entre Quindío finalizó en empate por 0-0 ante Real Cundinamarca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.

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De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío lo ganó por 6 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira231072110
2Quindío21106317
3U. Magdalena2096217
4Real Cartagena19105419
7Bogotá FC13103430

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Envigado: 24 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 1 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Orsomarso: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Bogotá FC y Quindío, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas