Bogotá FC vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B se jugará el próximo domingo 12 de octubre a las 14:00 horas.

Así llegan Bogotá FC y Real Cundinamarca

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Boca Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Orsomarso. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 7 goles y ha recibido 4 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Bogotá FC resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Patriotas FC 26 13 8 2 3 6 3 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 6 Real Cundinamarca 22 13 6 4 3 8 12 Bogotá FC 15 13 4 3 6 -11

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Tigres: 20 de octubre - 16:00 horas

Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Huila: 21 de octubre - 15:45 horas

Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y Real Cundinamarca, según país