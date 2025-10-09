Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Bogotá FC vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Bogotá FC vs Real Cundinamarca, que se enfrentarán en el Estadio Olaya Herrera el próximo domingo 12 de octubre a las 14:00 horas.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

DataFactory .

9 de octubre de 2025, 3:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B se jugará el próximo domingo 12 de octubre a las 14:00 horas.

Así llegan Bogotá FC y Real Cundinamarca

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Boca Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Orsomarso. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 7 goles y ha recibido 4 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Bogotá FC resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3313110213
2Patriotas FC26138236
3Inter de Palmira24137334
6Real Cundinamarca22136438
12Bogotá FC1513436-11

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Tigres: 20 de octubre - 16:00 horas
  • Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Huila: 21 de octubre - 15:45 horas
  • Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La historia del coronel (r) con aterrador expediente por falsos positivos que iba para el Ministerio de Defensa

2. Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

3. 🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

4. Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

5. ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.