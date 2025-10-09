Fútbol - Colombia - Segunda División
Bogotá FC vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B
Te contamos la previa del duelo Bogotá FC vs Real Cundinamarca, que se enfrentarán en el Estadio Olaya Herrera el próximo domingo 12 de octubre a las 14:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B se jugará el próximo domingo 12 de octubre a las 14:00 horas.
Así llegan Bogotá FC y Real Cundinamarca
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B
Bogotá FC no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Boca Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 10.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Orsomarso. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 7 goles y ha recibido 4 en contra.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Bogotá FC resultó vencedor por 1 a 2.
El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|13
|11
|0
|2
|13
|2
|Patriotas FC
|26
|13
|8
|2
|3
|6
|3
|Inter de Palmira
|24
|13
|7
|3
|3
|4
|6
|Real Cundinamarca
|22
|13
|6
|4
|3
|8
|12
|Bogotá FC
|15
|13
|4
|3
|6
|-11
Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 15: vs Tigres: 20 de octubre - 16:00 horas
- Fecha 16: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 15: vs Huila: 21 de octubre - 15:45 horas
- Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Horario Bogotá FC y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas