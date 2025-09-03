Bogotá FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Tigres y Bogotá FC se enfrentarán en el Estadio Olaya Herrera el próximo sábado 6 de septiembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Tigres

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC igualó 1-1 frente a Patriotas FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 9 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres igualó 0-0 ante Cúcuta en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Tigres se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 10 Tigres 9 8 2 3 3 -2 11 Bogotá FC 9 8 2 3 3 -5

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Jaguares: 14 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 13 de septiembre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Boca Juniors: 22 de septiembre - 17:15 horas

Fecha 12: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y Tigres, según país