Bogotá FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Bogotá FC y Tigres, que se jugará el sábado 6 de septiembre desde las 14:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.

3 de septiembre de 2025, 2:08 p. m.
Tigres y Bogotá FC se enfrentarán en el Estadio Olaya Herrera el próximo sábado 6 de septiembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Tigres

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC igualó 1-1 frente a Patriotas FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 9 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres igualó 0-0 ante Cúcuta en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Tigres se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares2187019
2Real Cartagena15843110
3Real Cundinamarca1484225
10Tigres98233-2
11Bogotá FC98233-5

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Jaguares: 14 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 13 de septiembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 22 de septiembre - 17:15 horas
  • Fecha 12: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Bogotá FC y Tigres, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

