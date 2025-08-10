Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Bolívar vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Bolívar y Cienciano se enfrentan en el estadio el coloso de Miraflores, con el arbitraje de Jhon Ospina Londoño. El duelo se jugará el miércoles 13 de agosto desde las 17:00 horas.

DataFactory .

10 de agosto de 2025, 1:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por el partido correspondiente a la llave 5 de la Copa Sudamericana, Bolívar juega ante Cienciano el miércoles 13 de agosto. El duelo se disputa desde las 17:00 horas, en el estadio el coloso de Miraflores.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jhon Ospina Londoño.

Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)

Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

  • Primera Fase: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

Horario Bolívar y Cienciano, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab”: Vicky Dávila

2. Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado

3. Con sablazo por apoyo de Petro a Maduro, Álvaro Uribe expresó su opinión sobre la disputa territorial con Perú

4. A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

5. “Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori desafía a Gustavo Petro tras disputa territorial con Colombia

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.