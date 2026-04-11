Bolívar vs Dep. La Guaira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores

A partir de las 19:00 horas el próximo martes 14 de abril, Dep. La Guaira visita a Bolívar en el coloso de Miraflores, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores.

Así llegan Bolívar y Dep. La Guaira

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores

Bolívar recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Independiente Riv. (M).

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Dep. La Guaira y Fluminense, con un marcador 0-0..

La Guaira se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Bolívar tiene que ganar para subir de posiciones al estar último y aún no consigue puntos.

Próximos partidos de Bolívar en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo C - Fecha 3: vs Fluminense: 30 de abril - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 4: vs Dep. La Guaira: 6 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Dep. La Guaira en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo C - Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 30 de abril - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 4: vs Bolívar: 6 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Bolívar y Dep. La Guaira, según país