Fútbol - Italia - Serie A
Bologna busca subir a la cima del torneo
En la previa de Bologna vs Cremonese, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 1 de diciembre desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Ermanno Feliciani.
El próximo lunes 1 de diciembre, a partir de las 14:45 horas, Cremonese visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.
Así llegan Bologna y Cremonese
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna ganó su último duelo ante Udinese por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 10 a favor.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Roma. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.
En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Bologna se quedó con la victoria por 1 a 5.
El anfitrión está en el quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 4 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Ermanno Feliciani.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|27
|12
|9
|0
|3
|9
|2
|Milan
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Napoli
|25
|12
|8
|1
|3
|8
|5
|Bologna
|24
|12
|7
|3
|2
|13
|11
|Cremonese
|14
|12
|3
|5
|4
|-3
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 14:45 horas
- Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 12:30 horas
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas
Horario Bologna y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas