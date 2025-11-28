Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Bologna busca subir a la cima del torneo

En la previa de Bologna vs Cremonese, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 1 de diciembre desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Ermanno Feliciani.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de noviembre de 2025, 12:46 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 1 de diciembre, a partir de las 14:45 horas, Cremonese visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Cremonese

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Udinese por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Roma. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Bologna se quedó con la victoria por 1 a 5.

El anfitrión está en el quinto puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Ermanno Feliciani.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
5Bologna241273213
11Cremonese1412354-3

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Fiorentina: 4 de enero - 09:00 horas

Horario Bologna y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cerebro del actor de Hollywood Bruce Willis será donado a la ciencia, familia confirmó la decisión

2. Medellín en 100 palabras eligió los ganadores de 2025; hay cuentos de terror y hasta risa

3. Descubren vestigios del acueducto más antiguo de Medellín durante restauración de importante edificio

4. Revelan el país donde Maduro podría exiliarse tras la presión de EE. UU.: “Es el lugar perfecto para él”

5. Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.