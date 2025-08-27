Suscribirse

Bologna vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Serie A

La previa del choque de Bologna ante Como 1907, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el sábado 30 de agosto desde las 11:30 horas.

27 de agosto de 2025, 1:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Bologna recibirá a Como 1907, en el marco de la fecha 2 de la Serie A, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 11:30 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Como 1907

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Roma.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de derrotar a Lazio con un marcador 2 a 0.

En los 2 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Bologna con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo sexto puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
4Napoli311002
16Bologna01001-1

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Milan: 14 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 3: vs Genoa: 15 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Como 1907, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

